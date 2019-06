Association Angoulême Salsa - Témoignage du maire de Boala (Burkina Faso)

Première partie :



Une association qui valorise la danse… Et certains styles en particulier… L’association Angoulême Salsa existe depuis 2010 et cherche à créer des événements pour tous ceux qui aiment pratiquer la danse et pour en inviter d’autres à se lancer…

Pierre Dignac, président de cette association, est notre invité.





Deuxième partie :



Trois semaines pour continuer à conforter des liens entre Cognac et Boala…

Boala est une commune rurale du Burkina Faso, à 150 km au nord-est de Ouagadougou. Le maire Théophile Bandre est en Charente depuis le 8 juin et partage avec le comité de jumelage de Cognac, des habitants, des structures ici. Beaucoup d’animations ont été organisées pour l’occasion… Et avant de repartir lundi pour le Burkina Faso, Théophile Bandre témoigne de cette amitié et de ces liens avec Cognac et la Charente.