Association ArTypik - Centres de loisirs de Baignes et de Barbezieux

Première partie :



L’association Artypik est active depuis 2014 à Mansle. Elle propose des activités, des événements artistiques et culturels… toujours bien ancrés dans le territoire…

Deux invités pour nous parler de cette association Artypik, Martine Bourit, la présidente, et Martine Pain, membre active.





Deuxième partie :



Fabriquer, découvrir, créer, s’ouvrir… en tout cas être acteurs d’activités et de propositions diverses…

Voilà logiquement l’enjeu d’un centre de loisirs pour les enfants qu’il accueille. Illustration concrète avec les structures de Barbezieux et de Baignes qui dépendent toutes les deux du centre socioculturel du Barbezilien sur le territoire de la communauté de communes des 4B. Nous sommes actuellement en période de vacances scolaires, des semaines intenses forcément pour les centres de loisirs…

Caroline Castaignède, directrice du centre de loisirs de Baignes, et Nisserine Grenat, animatrice au centre de loisirs de Barbezieux, témoignent de leur approche au quotidien.