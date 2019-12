Association Auzone - Spectacle KBW

Première partie :



L’association Auzonei réunit les usagers de la Zone industrielle N°3 à l’Isle d’Espagnac et Gond Pontouvre sur le territoire de Grand Angoulême. Cette association a pour vocation de créer du lien, de proposer des projets à ceux qui travaillent et qui sont liés à cette zone...

Romain Lesterpt, président, et Pierrick Bertrand, vice-président d’Auzone sont nos invités…





Deuxième partie :



Un spectacle où les approches et univers de musiciens, de compositeurs, d’artistes plasticiens et dessinateurs se croisent, se confrontent parfois pour mieux se répondre et se rejoindre…

KBW, c’est le nom de ce spectacle qui est proposé en janvier au théâtre d’Angoulême. K comme le quatuor Kadenza, B comme Daniel Buren et W comme Wozniak… Ils sont les acteurs principaux de cette création où les lumières jouent aussi un rôle fort avec les œuvres de Haydn et de Chostakovitch…

Arnaud Chataigner, premier violoniste au sein du quatuor à cordes Kadenza, donne des repères sur ce spectacle.