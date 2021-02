Association C'est facile - Financement participatif pour la cantine à Vouzan

Première partie :



L'association "C’est facile" est engagée en Afrique. Elle a été fondée en 2002 et elle mène depuis des projets et des actions d’abord et avant tout au Togo… dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. L'association "C’est facile" s’est récemment rapprochée d’autres structures…

Avec nous, Thérèse Barribaud, la présidente de cette association.







Deuxième partie :



Vous pouvez soutenir financièrement le projet de rénovation et d’extension du restaurant scolaire de Vouzan…

Un appel au financement participatif est en effet lancé par la commune située à une quinzaine de km à l’est d’Angoulême. Une démarche originale pour une municipalité en Charente… L’enjeu est d’impliquer ceux qui le souhaitent autour de cette véritable transformation, sur la forme mais aussi sur le fond, de la cantine scolaire de Vouzan. Chacun peut donc participer très concrètement à ce projet forcément essentiel pour la commune…

Thierry Hureau, le maire de la commune de Vouzan, nous éclaire.