Association Contes de Griotte - Week-end régional de l'Arche

Première partie :



L’association Contes de griotte est porteuse de multiples facettes. Difficile de définir cette association, basée à Vouzan, entre compagnie de contes et de marionnettes, maison d’édition, le tout très ouvert… Contes de griotte organise la Fête du conte et de la marionnette samedi à Vouzan, commune à l'est d'Angoulême.

Violette Sicre, conteuse, est la porte-parole de cette association pour notre émission.





Deuxième partie :



Les communautés de l’Arche savent se retrouver pour faire la fête ensemble…

Un week-end régional s’est vécu samedi 5 et dimanche 6 octobre à La Merci à Courbillac. Une occasion de commencer à célébrer les 50 ans de cette communauté, la deuxième fondée par Jean Vanier autour de personnes ayant un handicap mental.

Il y a une dizaine de jours, Luc de Bry, responsable des ressources humaines à L'Arche La Merci, Lisette Davion et Julie Laguère, membres de cette communauté, partageaient avec nous.