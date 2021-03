Association contre le projet de déviation de Confolens - Election syndicale TPE

Première partie :



L’association contre le projet de déviation de Confolens Maine-Beau-Les Trois Chênes vient d’être constituée. Elle doit permettre d’informer autour du tracé envisagé pour la déviation de Confolens et de ses conséquences. Une déviation qui a pour but de désengorger le centre-ville de Confolens. Cette association est présidée par Philippe Delage, notre invité.





Deuxième partie :



Encore 7 jours pour voter… pour les salariés des très petites entreprises et les employés à domicile…

L’élection syndicale des TPE est en cours… Un scrutin mis en place récemment et sur lequel il est important d’apporter des éclairages sur ses enjeux. Le taux de participation était très faible lors des précédents scrutins…

Pour approcher cette élection syndicale des Très petites entreprises, Pascale Roussely Lafourcade, directrice ajointe de l’unité départementale de la Charente de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Nouvelle-Aquitaine…