Association Créasons - Le festival Faites la transition à Cognac

Première partie :



L'association Créasons est une compagnie de théâtre

et d’expressions plus larges. Ses membres veulent partager ensemble et avec le public dans un esprit pédagogique, de questionnement…

Stéphanie Hibon-Minet, la présidente-fondatrice de cette association Créasons est notre invitée.





Deuxième partie :



Un engagement, une interpellation, un questionnement… pour explorer un monde inconnu : le nôtre…

Pendant trois jours, à Cognac, se renouvelle le Festival Faites la transition. De vendredi à dimanche, trois jours de spectacles, de déambulation, d’ateliers et de propositions où chacun peut être acteur d’une réflexion et d’un autre regard à porter sur notre monde...

Stéphane Jouan, directeur de l’Avant Scène de Cognac, et Christophe Bayle, président du conseil de développement du Pays Ouest-Charente-Pays du Cognac, donnent le sens de la démarche.