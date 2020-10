Association culturelle des Arméniens de Charente - Exposition A.E. Fragonard

Première partie :



L'association culturelle des Arméniens de Charente cherche à mieux faire connaître tout ce qui fait la culture de ce pays du Caucase. Elle porte aujourd’hui tout particulièrement un message de paix en lien avec un conflit sur place.

Avec Arman Martirosyan, président de cette association, et Vladimir Avetisian, membre actif sont nos invités.





Deuxième partie :



Le musée d’Angoulême s’est donné les moyens de concevoir une exposition d’envergure…

« Alexandre-Evariste Fragonard, le fils prodige » est à voir depuis la fin septembre et jusqu’à début janvier. Cette exposition est consacrée à cet artiste aujourd’hui méconnu mais qui a montré ses talents sur la première moitié du 19ème siècle comme peintre, sculpteur, mais aussi dans le dessin et les arts décoratifs. 70 œuvres provenant de musées et de collections privées sont rassemblées dans le cadre de cette exposition temporaire au musée d’Angoulême…

Pour parler de cette exposition, Emilie Salaberry, directrice des musées de la ville d’Angoulême, et Rebecca Duffeix, commissaire de l’exposition, Docteur en Histoire de l’art et spécialiste de l’artiste.