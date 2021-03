Association cycliste des 4B - Mars bleu et le dépistage des cancers

Première partie :



L’association cycliste des 4B est un club qui a été lancé en 2008 dans le sud-Charente et qui cherche à promouvoir évidemment la pratique du vélo. D’ailleurs, l’association cycliste des 4B organise samedi la deuxième édition de son Tour cycliste des 4B Sud-Charente...

Avec nous, Philippe Nadon, le président du club, et Benjamin Didou, trésorier et créateur-organisateurde cette course.





Deuxième partie :



Il faut avancer concrètement en matière de dépistage des cancers…

et notamment concernant le cancer colorectal…

Nous sommes en plein mois de mars et l’opération Mars bleu… avec un mois de lutte contre le cancer colorectal. En région, la participation au dépistage pour ce cancer est d’un peu plus de 31 % en 2019 et de moins de 30% en Charente. Et pourtant, ce dépistage repose sur un test simple…

Le docteur Caroline Tournoux-Facon, médecin coordinateur territorial du Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine, est notre invitée.