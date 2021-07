Association de gymnastique volontaire à Saint-Cybardeaux- Festival de Confolens

Première partie :



Le club de gymnastique volontaire de Saint-Cybardeaux, à l’est de Rouillac, rassemble, deux fois par semaine, essentiellement des femmes pour pratiquer ensemble grâce à deux animatrices… Des repères qui ont été bousculés avec la crise du COVID…

Claudette Noblet, la trésorière du club, est notre invitée.





Deuxième partie :



Une billetterie ouverte dès aujourd’hui… c’est un bon signe pour se projeter jusqu’au Festival de Confolens qui a lieu du 12 au 15 août.

L’événement dédié aux danses et musiques du monde se vit cet été avec sa 63ème édition. Le Festival de Confolens est malgré tout évidemment obligé d’adapter sa formule et se déploie sur un temps plus ramassé… Mais pas d’année blanche comme en 2020, c’est l’enjeu pour l’équipe d’organisation et l’association...

Pour en parler avec nous aujourd’hui, Christine Coursaget, présidente du Festival de Confolens et Tom Gaultier, chargé de coordination générale.