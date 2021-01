Association de sauvegarde de l'église de St-Laurent de Céris-Casting du Castel

Première partie :



L’association de sauvegarde de l'église de Saint-Laurent de Céris, commune de Charente-limousine, au nord de Saint-Claud, est née en juillet dernier. Son objectif : se consacrer à la rénovation et à la mise en valeur de l’église de Saint-Laurent de Céris dont les origines remontent au 12èm siècle...

Michel Cardin, le président de cette association de sauvegarde de l'église de Saint-Laurent de Céris, est notre invité.







Deuxième partie :



« Le Casting du Castel » se poursuit, mais les votes sont maintenant terminés…

La salle de spectacles de Châteaubernard a lancé un appel pour mettre en avant de nouveaux talents. Ils étaient invités à envoyer des vidéos de leur approche artistique… et le grand public a pu les découvrir et voté pendant 4 jours jusqu'à hier. Parmi eux, certains seront programmés en 1ère partie de la saison 2021-2022...

Avec nous, Dominique Petit, 1ère adjointe à la culture à Châteaubernard

et Gérald Dahan, directeur artistique du Castel...