Association de sauvegarde du logis de Tessé et Concours BD scolaire 2019/2020

11h00-11h30

ARSIMED l’association d’animation et de restauration des sites médiévaux a été crée en 1995 dans le but de restaurer le logis de Tessé sur la commune de La Forêt de Tessé. Sophie Lopez vice-présidente d’ARSIMED et Catherine Fouet copropriétaire du logis reviennent sur 24 ans d’ateliers de restauration, de découverte du patrimoine et de liens tissés entre les habitants.



11h30-12h00

Le concours BD scolaire 2019/2020 est ouvert. Plus de 4000 établissements français et étrangers participent chaque année à ce rendez-vous. Pénélope Bagieu, Catherine Meurisse, Arthur De Pins, Jérémie Moreau, qui en sera le président cette année, y ont déjà participé. Grégory Duguy, responsable production jeunesse et jeune création pour le festival international de la Bande dessinée, est chargé de l’organisation de ce concours.