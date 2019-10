Association des commerçants de La Rochefoucauld - Pèlerinage à Taizé

Première partie :



L’association des commerçants de la Rochefoucauld cherche forcément à créer des liens avec les habitants et à dynamiser la ville. Elle se restructure depuis le début de l'année et organise, par exemple, demain sa braderie d’automne…

Edwige Dhuicq, présidente de l'association La Roche.com, nous en donne l'esprit.





Deuxième partie :



Des lycéens charentais viennent de vivre une découverte de la communauté des frères de Taizé…

Ils sont partis en pèlerinage samedi dernier, sont rentrés hier… Entre temps de prière, de réflexion et d'échanges avec d’autres jeunes, ces lycéens ont forcément vécu une expérience particulière…

Avec nous pour en parler,

Hélène Malnou, animatrice d’aumônerie, et Martin Lecacheur, un lycéen de 16 ans.