Association des handicapés physiques de la Charente - Little Pots et Chopette

Première partie :



L'Association des handicapés physiques de la Charente est basée à Châteaubernard. Elle a pour ambition de défendre les intérêts des personnes handicapées physiques en rompant leur isolement et en défendant leurs intérêts…

Jean-Luc Brie, le président, est notre invité.





Deuxième partie :



Little Pots à Cognac… avec un esprit et des valeurs bien affirmés…

Trois entrepreneurs sont à l’origine de la démarche depuis début 2020. Ensemble ils ont envie d’agir pour une consommation « zéro déchet » et pour offrir des solutions simples sans plastique. Little Pots cherche ainsi à limiter les emballages à usage unique, prône le fait maison et s’appuie sur les acteurs locaux. La semaine dernière, des pré-commandes autour d’une gourde en verre garantie à vie, Chopette, ont été lancées …

Avec nous, deux des trois fondateurs de Little Pots, Séverine Carré et Jean-Baptiste Martinot…