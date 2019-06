Association "Des mots en douce" - Journée mondiale des réfugiés

Première partie :



Depuis 10 ans, l’association « Des mots en douce » propose à ceux qui le souhaitent d’oser d’écrire ou d’aller plus loin dans l’écriture à travers des ateliers réguliers. Samedi, une lecture contée à Magnac sur Touvre permettra d’entendre les écrits des participants

Marie-Christine Devernay, la présidente de cette association « Des mots en douce » et Sylviane Delmas, une adhérente depuis cette année, sont nos invitées…



Deuxième partie :



Aujourd'hui, 20 juin, c'est la Journée mondiale des réfugiés. Elle doit permettre de rendre hommage à la force, au courage et à la persévérance de millions de réfugiés… A Angoulême, elle se traduit par une journée d’échange culturel à la Cité internationale de la BD et de l’Image…

Amel Zghidi, directrice du CADA-France Terre d’asile de la Charente, et Sébastien Bollut, chargé de programmation culturelle de la Cité internationale de la BD et de l’Image éclairent sur cette journée.