Association des Parcs et Jardins - Projet séance Art thérapie soins palliatifs

11h00-11h30

Le retour des beaux jours nous donne envie de promenades dans les jardins. Pour découvrir des lieux extraordinaires, du jardin à la française au jardin sauvage, l’association des Parcs et jardins vient de publier un dépliant. Il recense tous les jardins à ne pas manquer sur l’ex territoire Poitou-Charentes. Ghislain de Beaucé créateur de l’Association régionale des parcs et jardins de Poitou-Charentes et Pamela De Montleau chargée de communication de l’association sont les invités de ce magazine.





11h30-12h00

Des séances d’art thérapie devraient être proposées aux personnes accueillies au sein de l’unité de soins palliatifs des Hôpitaux du Grand Cognac à Châteauneuf-sur-Charente. Ce projet de séance d’Art-thérapie est porté par l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Châteauneuf-sur-Charente et le FPSP, le fonds pour les soins palliatifs. Un financement participatif a été lancé sur helloasso nous dira Ruthélie BRAU responsable de projets au FPSP.