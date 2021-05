Association des parents d'élèves à Saint-Claud - Les intentions d'embauche

Première partie :



L’association des parents d’élèves de Saint-Claud, au nord-est de Chasseneuil, réussit à se mobiliser malgré le contexte sanitaire. Tout au long de l’année, elle est là pour proposer des animations, apporter des fonds et faciliter le quotidien des enfants… Dimanche, elle organise un marché de printemps et des producteurs…

Carine Roudeau, la présidente de l'association, est notre invitée.





Deuxième partie :



Comment les employeurs charentais abordent cette année 2021 concernant le recrutement…

Des réponses sont données dans l’enquête Besoins en main d’oeuvre réalisée par Pôle Emploi. Plus de 14 400 intentions d’embauche sont notamment prévues pour cette année notamment dans les services mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et l’agriculture… Nous allons voir en détails ce qui ressort de cette enquête pour la Charente avec Claire Soulié, directrice territoriale déléguée Charente Saintonge à Pôle Emploi…