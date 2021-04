Association Enfant à venir - Tuberculose bovine a qui profitent les abattages?

11h00-11h30

Les enfants sont l’avenir de notre société. Pour que cette société soit une société où il fait bon vivre nos enfants doivent être épanouis et considérés comme des être humains équilibrés. L’association Enfant a-venir milite pour que les enfants se construisent en tant qu’individus pensants et créatifs, en tant que futurs citoyens bien dans leur peau et dans leur relation au monde.





11h30-12h00

Pierre Bousseau est éleveur en sud Charente, membre de la confédération paysanne. Il estime que les mesures prises en Charente, pour lutter contre la tuberculose bovine sont excessives. Cette lutte ne pénalise que les éleveurs et profite surtout aux transformateurs de produits alimentaires.