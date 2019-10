Association Familiale - Forum TransmissionIinstallation des Jeunes Agriculteurs

11h00-11h30

L’association familiale d’Angoulême organisait sa bourse aux vêtements début octobre. L’association prépare son prochain rendez-vous solidaire de décembre le « Tout pour la maison ». Maryse Dallet et Nicole Granet présidente et vice-présidente de l’association familiale d’Angoulême reviennent sur l’histoire et les mission de leur association.



11h30-12h00

A l’heure où la demande en produits locaux se fait de plus en plus forte de la part des consommateurs, le Point Accueil Installation-Transmission de la Chambre d’agriculture et les Jeunes Agriculteurs de Charente organisent le forum Installation-Transmission à la Ferme des Templiers, ce jeudi 17 octobre à Fouquebrune. Julien Massé président des J.A et Alice Morin animatrice au syndicat présentent les enjeux de l’installation aujourd’hui.