Association FIBD - Les Secrets de Pranzac et un nouveau projet de restauration

Première partie :



alors que l’effervescence devrait être grande en Charente avec le Festival international de la BD, nous sommes avec l’un des administrateurs de l’association FIBD. Dominique Brechoteau nous éclaire sur la façon dont l’association et ses membres vivent cette année particulière… L’occasion avec lui de parler du Festival international de la BD et de ce que l'événement représente pour lui.





Deuxième partie :



Toujours de nouveaux défis pour les Secrets de Pranzac…

L’association s’investit actuellement dans un projet de restauration d’une tour médiévale sur cette commune de l’est-Charente. Pranzac qui ne manque décidément pas de matière pour rechercher, agir dans le domaine de l’histoire et du patrimoine et la valoriser ensuite…

Jean-Luc Abelard, le président de cette association « Les Secrets de Pranzac », est notre invité.