Association La Coulée douce à Barro - Les Journées nationales de l'agriculture

Première partie :



Une association de Barro, la Coulée douce, met en place et propose des animations culturelles ou de loisirs dans cette petite commune au sud de Ruffec. Cet été, notamment, les Jeudis de la petite prairie reviennent avec une envie de partage… Une dynamique qui peut donc reprendre...

Pour en parler Virginie Berger, co-présidente de la Coulée douce, et Cathy Grolleau, administratrice.





Deuxième partie :



Mettre en valeur les acteurs du monde de l’agriculture et permettre des échanges avec eux tout ce week-end…

De demain jusqu’à dimanche, les premières Journées nationales de l’agriculture sont organisées partout en France avec des visites guidées, des dégustations, des démonstrations… Elles sont relayées dans le département. L’ANEFA Charente -Association nationale Emploi formation agriculture- invite par exemple à des visites et des rencontres demain avec deux agriculteurs dans le sud-Charente : un céréalier à Gurat, au sud de Villebois-Lavalette, Ludovic Massacret et un éleveur de vaches laitières à Blanzaguet Saint-Cybard, à l’est de Villebois, Sébastien Selin. Ils sont nos invités.