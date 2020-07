Rencontrer, dialoguer, accompagner des jeunes majeurs en situation de précarité à Angoulême….

Voilà la mission que s’est donnée l’association le Relais, association pour l'insertion sociale, professionnelle, culturelle et aide à l'accession au logement. Des 18-35 ans qui ont notamment besoin d’un logement d’urgence se retrouvent régulièrement sans solution à Angoulême et dans son agglomération… Or cette dimension représente souvent la clé au départ pour commencer une reconstruction… L’association Le Relais œuvre donc dans ce contexte pour réussir à aider autant que possible ces jeunes et à avancer avec eux...

Nos invités, Jean-Sébastien Gaillard, président et fondateur de l’association Le Relais, et deux jeunes qu’il accompagne, Benoît et Pierre.