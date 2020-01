Association Les Isgles - Nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique

Première partie :



L’association Les Isgles, croisement de isards et aigles, porte la dimension de vacances pour tous depuis des décennies. Elle propose notamment un camp en juillet de trois semaines pour des adolescents dans les Pyrénées…

Jean-François Prébot, trésorier-adjoint de l'association Les Isgles, est notre invité.





Deuxième partie :



La semaine dernière, une présidente a laissé placé à une autre à la Jeune chambre économique Angoulême-Cognac…

Marine Sallaud a succédé à Magali Prince… L’objectif reste évidemment pour la jeune chambre et ses membres d’être des acteurs sur le territoire et d’être force de propositions. Et les projets et rendez-vous sont nombreux pour cette année.

Marine Sallaud nous précise comment elle aborde cette année et sa fonction de présidente.