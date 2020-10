Association Ma force mon combat- L'hommage national pour défendre les libertés

11h00-11h30

L’association « Ma Force mon combat » est une junior association qui vient en aide aux enfants malades du cancer à Bordeaux et au enfants hospitalisés en pédiatrie à Angoulême. Thomas Métayer préside cette association. Atteint d’une leucémie il a créé "Ma force mon combat" pour rendre tout le soutien qu’il a reçu lorsqu’il été hospitalisé.



11h30-12h00

Quel est le sens et la symbolique de l’hommage national rendu à Samuel Paty, enseignant décapité par un terroriste ? Il permet de défendre les libertés et le savoir contre l’obscurantisme pour Michel Boutant. Sénateur de Charente de 2008 à 2020, membre de la Commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe Michel Boutant est également un ancien professeur d’Allemand.