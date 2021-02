Association Marchez bio- La FNEJE s'oppose au projet de réforme petite enfance

11h00-11h30

Le marché bio de Puymoyen se déroule depuis 16 ans maintenant. Un marché développé par l’association « Marchez bio » qui a su mobiliser les producteurs. Ils se retrouvent deux fois par mois sur la place de la commune et rencontrent les consommateurs.



11h30-12h00

Adrien Taquet secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé porte actuellement un projet de réforme des modes d’accueil. La FNEJE fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, rassemblés dans le collectif « Pas de bébés à la consigne » s’oppose à cette réforme. Elle prévoit une baisse du nombre de professionnels auprès des enfants, augmente le nombre d’enfants par adultes, limite la formation et diminue la surface disponible pour les enfants au sein des établissements d’accueil.