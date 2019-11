Association PEPS à Vindelle - Concours Les talents de l'artisanat charentais

Première partie :



L'association PEPS a une envie de susciter le partage et la rencontre sur la commune de Vindelle, à quelques kilomètres au nord d’Angoulême. L'association PEPS signifie pour des événements pluriels et solidaires, elle a été créée en 2014…

Anne-Marie Bricaud, la présidente de l’association, et Marie-Christine Chataignier, membre active sont nos invitées...







Deuxièkme partie :



Pour rendre bien visible les parcours, les compétences, les personnalités de femmes et d’homme dans l’artisanat…

Voilà l’enjeu entre autres d’un concours porté par la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente. Le concours « Les Talents de l’artisanat charentais » se clôturera, mardi, par une grande soirée à Angoulême autour de ceux qui se sont illustrés…

Pour comprendre tout le sens de ce concours, Geneviève Brangé, présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente et Hervé Renoux, directeur du service économique.