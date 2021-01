Association pour le droit à l'initiative économique - S'orienter pour étudier ?

Première partie :



L’ADIE, l’Association pour le droit à l’initiative économique, cherche à informer, conseiller, financer et accompagner des femmes et des hommes qui ont des idées, des envies pour lancer une activité. Depuis le début de la crise sanitaire, l’ADIE doit évidemment s’adapter. Pour les porteurs de projets, les conséquences sont importantes...

Avec nous Aurélien Linard, directeur territorial Limousin-Charente-Périgord pour l’ADIE…







Deuxième partie :



C’est une des dimensions clés pour de nombreux jeunes en ce début d’année : réfléchir et formuler des choix pour leurs études supérieures. Mais dans le contexte actuel, comment se renseigner, s’informer précisément sur des formations, des établissements, tout est en effet rendu compliqué… Il existe bien des salons ou des portes ouvertes mais en virtuel… Dès jeudi se tient le Salon virtuel des études supérieures en Nouvelle-Aquitaine…

Gérard Bonanno, le directeur du Centre d’Information et d’orientation d’Angoulême, nous éclaire.