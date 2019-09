Association préhistoire en Horte et Tardoire - Réforme du lycée

Première partie :



L’association Préhistoire en Horte et Tardoire est active depuis 10 ans. Elle veut faire connaître et protéger l’histoire riche de plus de 300 000 ans de la Vallée de la Tardoire avec ses grottes et abris calcaires… Cette association s’appuie notamment sur un espace d’initiation entre exposition permanente et exposition temporaire, ateliers...

Bruno Delage, membre de cette association, et Pascale Lacourarie, bénévole et guide-conférencière intervenant auprès de groupes, expliquent l'approche de cette association.







Deuxième Partie :



L’enjeu : l’avenir des enfants et des élèves avant tout…

La réforme du lycée s’applique dès maintenant. Elle constitue évidemment un changement important d’organisation, de repères avec des cours communs et des enseignements de spécialité à partir de la classe de 1ère… Egalement du contrôle continu et des épreuves finales. Voilà les grandes lignes, mais cette réforme est synonyme de questions et d’interrogations sur ses conséquences… aussi bien pour les enseignants que pour les parents...

Quatre invités avec nous : Christelle Fontaine, professeur de philosophie au lycée Guez de Balzac à Angoulême, du SNES (Syndicat national des enseignements de second degré)

Olivier Chollon, professeur de physique-chimie au Lycée de l’image et du son à Angoulême, également au SNES

Guillaume Brun, président de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves)16

et Véronique Starnawski, présidente de la FCPE au LISA