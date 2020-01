Association protestante pour la valorisation de la BD - Cheminots en grève

Première partie :



L’APVBD, association protestante pour la valorisation de la bande dessinée, est née en 2016. Ellei poursuit le travail engagé depuis longtemps par les protestants au coeur du Festival de la BD chrétienne…

Gérard Discour, membre du conseil d'administration, est notre invité.







Deuxième partie :



37ème jour de grève et de mobilisation pour les syndicats de cheminots… et Angoulême n’est pas en reste…

Aujourd’hui, les syndicats restent fermement opposés à la réforme des retraites. Deux cheminots sont nos invités pour témoigner de ce quotidien depuis le 5 décembre dernier… de ces journées qui se succèdent, des manifestations interprofessionnelles...

Avec nous, Emmanuel Prinet, responsable communication du syndicat CGT cheminots d’Angoulême et Johan Picon, un des représentants du syndicat Sud-rail d’Angoulême.