Association Salam - La Charente vue par Stéphane Charbeau

Première partie :



L’association Salam porte l’envie de découverte des cultures orientales. Elle est animée par des valeurs pour permettre l’ouverture et la rencontre et propose différentes actions et événements...

Nadia Sardoui, présidente de l’association Salam, et Hafsa Zbanka, une bénévole très proche de l’association, sont nos invitées.





Deuxième partie :



Un regard sincère sur la Charente et en particulier sur le Cognaçais…

Stéphane Charbeau est un photographe professionnel devenu incontournable en Charente. Sur ce mois de décembre, son travail est mis en avant dans la ville de Cognac. 13 de ses photographies sont à découvrir sur les panneaux de messages municipaux et publicitaires. Elles sont issues de son livre « Charente » paru en mai dernier chez Geste…