Association Saxifraga - Semaine anglaise du Comité des jumelages

Première partie :



Active depuis 2017, l’association Saxifraga cherche avant tout à susciter des rencontres et des questionnements autour des expressions artistiques sous de multiples formes. Demain, cette association participe à une soirée de mise en lumière de la jeune création à Angoulême aux Chais Magélis.

Nicolas Mayeux et Hugo Philippon, deux membres fondateurs, nous expliquent leur démarche.





Deuxième partie :



Le Comité des jumelages Angoulême-villes étrangères invite à vivre une semaine anglaise. Cette semaine marquera, dès mardi prochain, 60 ans de jumelage d’Angoulême avec la ville de Bury, près de Manchester. Forcément, cette semaine sera festive, tournée vers la découverte culturelle des Anglais… ce qui n’empêchera pas non plus notamment une réflexion sur le Brexit.

Marie-Jeanne Lavigne vice-présidente du comité et responsable des échanges avec la ville de Bury et Enora Bétaux, chargée de projets relations internationales au comité sont nos invités.