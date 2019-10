associtaion Fleur d'Isa - Le Festival en cage du quartier Bel-Air-Grand-Font

11h00-11h30

A l’occasion du salon Créat’Art de Soyaux samedi et dimanche une tombola sera organisée au profit de l’association « Fleur d’Isa ». Françoise Capdevieille présidente et Jean-Louis Andreau vice président de « Fleur d’Isa » apportent aide et réconfort aux femmes et aux hommes qui suivent une chimiothérapie. L’association apporte également un soutien à la recherche contre le cancer.





11h30-12h00

C’est un festival qui vise à rompre l’isolement dans le quartier Bel-Air-Grand-Font à Angoulême. En apportant la culture dans les cages d’escalier le centre social du CAJ invite les habitants du quartier à se rencontrer et partager un même moment autour de l’art et la culture. Le « Festival en Cage » se vivra dimanche 13 octobre. Nathalie Lemaçon, Christophe Monteiro, Cisko et Mohamed parlent de cette initiative unique en son genre.