Associtaion régie urbain - Société coopérative Fabri K Watt pour la transition

11h00 – 11h30

L’association régie urbaine des quartiers du Grand Angoulême est une association créée en 1995 pour favoriser le lien social sur les quartiers et promouvoir l’économie sociale solidaire et circulaire.



11h30 – 12h00. Las société coopérative et citoyenne « Fabri K Watt » produira de l'énergie renouvelable en Charente dès 2021. L'objectif dans un premier temps est la production de l'énergie photovoltaïque sur des toitures d'édifices publics. Pierre-Marie Bourlon et Francis Philbert reviennent sur la forme juridique de cette société et son engagement pour le transition énergétique.