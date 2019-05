Astrid de Laage - Le ciel bleu n'est pas photogénique

Le mercredi à 11h, toutes les 4 semaines

Nouveau rendez-vous littéraire avec Virginie Troussier. 52 minutes ensemble autour des livres et de l’écriture pour un temps d'échange, d'analyse, de dialogue en profondeur ! Un écrivain sera l'invité de la première partie. Nous l’entraînerons vers des digressions personnelles, pour qu’il se raconte au-delà de son travail. Puis nous évoquerons un classique de la littérature maritime avec Cécile Jolas, voileuse et passionnée par les éditions anciennes. Sophie Bobineau et Floriane Durey, plasticiennes de mots et d’images, nous proposeront ensuite de nouvelles lectures, parallèles et éclairantes. Elles dépouillent et désossent le langage pour en explorer toute sa poésie. La dernière partie de l’émission sera consacrée au débat. Une nouveauté (roman, essai, BD…) sera discutée, analysée, commentée avec Paola Authier et un libraire de l’Association des Librairies Indépendantes en Nouvelle Aquitaine.