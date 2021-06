Astroclub charentais - La Fédération des centres sociaux et les élections

Première partie :



Place à la découverte de l’astronomie avec l’observation des planètes, de la lune ou encore des étoiles… L’Astroclub Charentais invite à partager autour sous la forme d’échanges et bien sûr aussi en apprenant à regarder, à l’oeil nu ou avec du matériel, le ciel…

Stéphane Guilpain, le président de l’Astroclub charentais, est notre invité.







Deuxième partie :



Echanger, partager, se rencontrer et agir ensemble…

Les centres sociaux sont des lieux de vie avant tout sur les territoires en Charente comme ailleurs. A quelques jours d’un double scrutin, élections départementales et régionales, nous donnons la parole à deux acteurs des centres sociaux. L’occasion pour eux de partager leur regard sur les enjeux démocratiques actuels en lien aussi avec la crise sanitaire et sur des dimensions comme l’égalité d’accès au droits, le numérique, la mobilité ou encore la ruralité…

Avec nous Eric Van Malderen, directeur du centre social et culturel du Pays manslois, et Bernard Magnant, administrateur à la Fédération des Centres Sociaux de Charente