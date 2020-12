Au fil des femmes en 2020 - La comagnie Nymané à Cognac

Première partie :



L’association Au fil des femmes agit pour l’égalité des femmes et des hommes et elle a l’habitude de mener beaucoup d’actions dans des quartiers de Grand Angoulême, mais pas seulement… En 2020, elle a dû forcément s’adapter non sans frustration et limiter ses actions, les faire autrement...

Maylis Malossane, présidente de l’association Au fil des femmes, est notre invitée.







Deuxième partie :



Des déambulations basées sur le feu et le jonglage pour des habitants des quartiers de Cognac…

La compagnie Nymané assure en soirée hier et aujourd’hui encore ces moments pensés pour les habitants sur place. Ces artistes viennent de Charente-maritime et peuvent ainsi partager leur approche artistique…

Arnaud Bisault, le metteur en scène et un des artistes de Nymané, est avec nous.