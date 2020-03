Aurélie Neyret - 01

Lors du dernier festival d'Angoulême, une équipe RCF en Bourgogne était présente et Alexis a eu le plaisir de rencontrer la dessinatrice Aurélie Neyret qu'il affectionne tout particulièrement.

Aurélie Neyret est surtout connue actuellement pour la magnifique série "Carnets de Cerise" qui a été une belle réussite artistique et la voilà qui revient dans une série très différente, Lulu et Nelson. Le tome 1 vient de sortir, Cap sur l'Afrique et il faut bien préciser que Lulu est une petite fille... qui doit devenir dresseuse de lions !

C'est une série pour la jeunesse d'une très grande qualité et qui devrait aussi se retrouver en dessin animé... mais laissons Aurélie nous expliquer tout cela...