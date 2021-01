Ausculter les réactionnaires 2.0 avec Paul Conge

L'extrême-droite a très tôt compris qu'internet était un champs de bataille favorable pour déployer ses idées. Sectes racialistes, coaching en virilité, propagande anti-migrants... Les avatars d'une idéologie qui a voué aux gémonies le multiculturalisme et le féminisme prospèrent aujourd'hui via les réseaux. Comment comprendre ce phénomène sans précédent, et qui sont ceux qui lui donnent corps ? Nous répondons à cette question en compagnie de Paul Conge, journaliste pour l'hebdomadaire Marianne, auteur du livre "Les Grands-remplacés: enquête sur une fracture française", parut aux éditions Arkhe (19 euros). https://www.arkhe-editions.com/livre/les-grands-remplaces/