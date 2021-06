Avec Agnès Martin-Lugand

LA PETITE LIBRAIRIE de Florence Jaunez et Michèle Tharaud reçoit Agnès MARTIN LUGAND pour son neuvième roman, LA DATCHA, récemment paru aux éditions Michel LAFON. La rencontre s'opère avec magie entre le lecteur et une héroïne blessée, qui se bat pour son bonheur. L'écrivain nous offre un roman réconfortant, tissé de larmes et de joie.