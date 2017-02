Avec AurÃ©lie Beviere et GaÃ«lle Hersent de la BD Sauvage

LE VENDREDI A 18H30

Magalie, amoureuse des livres, vous partage sa joie et sa passion de la littérature au travers de rencontre et de découverte d'ouvrages et d'acteurs de cet univers. Roman, témoignage, bande-dessinée ou manga, tout y passe dans les mains de cette passionnée qu'elle partage avec plaisir. + d'infos au www.lajoiedeslivres.blogspot.fr