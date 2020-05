"Avoir notre Seigneur entre nos bras", Saint Francois De Sales 4/5

Saint François de Sales, Sermon pour la fête de la purification, 2 février 1620

"Il n’y a qu’une seule chose nécessaire pour bien faire l’oraison, qui est d’avoir notre Seigneur entre nos bras (Lc 2, 28) ; cela étant, elle est toujours bien faite, de quelque façon que nous nous y prenions. Il n’y a point d’autre finesse, et sans cette condition jamais nos oraisons ne vaudront rien ni ne pourront être reçues de Dieu, car le divin Maître l’a dit lui -même : Nul ne peut aller à mon Père que par moi"

"Nul ne peut aller à mon Père que par moi (Jn 14, 6). L’oraison, n’est autre chose qu’une « élévation de notre esprit en Dieu » que nous ne pouvons nullement faire de nous - mêmes. Or, quand nous avons notre Seigneur entre nos bras, tout nous est rendu facile. Voyez, de grâce, le saint homme Syméon comme il fait bien l’oraison, ayant notre Seigneur entre les siens. « Laissez, dit-il, maintenant aller votre serviteur en paix, puisqu’il a vu son salut et son Dieu » (cf Lc 2, 29 - 30). Ce serait une horrible méchanceté de vouloir exclure Notre Seigneur Jésus-Christ de notre oraison et de la penser bien faire sans son assistance puisque c'est une chose indubitable que nous ne pouvons être agréable au père éternel sinon en tant qu'il nous regarde à travers son fils notre sauveur"