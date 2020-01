Exceptionnellement l'agenda de cette semaine est écourté car le magazine sera consacré entièrement à l'invité le réalisateur Pierre Zellner, auteur du film Basta Capital. Une fable utopique sur la possibilité d'une révolution qui aboutirait à une société plus juste et plus humaine. Le film est proposé en projection-débat un peu partout en France avant sa sortie nationale.