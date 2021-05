Batailles dans le ciel - Entretien avec MM Migeo et Vergelet

Aujourd'hui dans votre émission de Voyage en récit, partons en mission avec Monsieur André Migeo qui republie le livre de son père paru pendant la guerre : Batailles dans le ciel. À travers les pages, le lecteur se retrouve mêlé aux combats quotidiens des équipages héroïques des bombardiers LeO45 lors de la campagne de France en mai et juin 1940. Avec Monsieur Migeo et son ami Michel Verdelet, qui connurent certains membres d'équipages, redécouvrons quel fut le quotidien de ces combattants et quel est leur héritage pour nous aujourd-hui !