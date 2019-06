Anne Kurian signe deux romans pleins d'humour, "Beau, brun, ténébreux" et "Le secret d'Emma M." aux éditions Quasar.

Anne Kurian est journaliste pour l'agence d'information Zenit.

Dans "Beau, brun, ténébreux", Edith, jeune animatrice en maison de retraite, ne connaît ni la tempérance ni la tiédeur, et embrase de vie et de lumière tout ce qu'elle touche. Excessive jusque dans son romantisme, elle vit dans l'attente de l'homme de sa vie qui sera forcément beau, brun et... ténébreux. Mais quand l'avion qui transportait sa famille disparaît sans laisser de trace, son univers bascule... Anne Kurian nous entraîne dans un tourbillon de rebondissements et d'émotions, à la suite de personnages tous plus attachants les uns que les autres, brossés avec tendresse et humour. Un ouvrage qui pose aussi avec finesse et force les grandes questions du sens de la mort et de la vie.

Dans le "secret d'Emma M.", Emma est une jeune femme solitaire et apparemment ordinaire. Mystérieuse aussi. Journaliste, passionnée par la vie, elle porte sur le monde un regard plein d'amour, de poésie et de rêve, mais hanté par le silence et la peur. Pour son entourage intrigué, elle semble une elfe égarée dans le monde des humains. Tout bascule le jour où un jeune homme fait irruption dans sa vie. Cette rencontre inattendue ébranle l'énigmatique Emma et son lourd secret. Elle se retrouve alors confrontée au monde du show-biz, à côtoyer stars et paillettes, à l'opposé de son univers.