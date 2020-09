BEKA - Premier épisode

Aujourd'hui, Michel Bonnet nous fait rencontrer 2 auteurs atypiques... Caroline et Bertrand, ou plus simplement BEKA, crééent des personnages comme nous, qui parlent de nous et de nos vies. Voici la 1ere des 2 émissions consacrées aux auteurs de "Le jour où la nuit s'est levée", 5ème tome de la série "Le jour où...", paru aux éditions Bamboo, un ouvrage dessiné par Marko.