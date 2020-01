Bénédicte Bault, Isabelle Fougères & Titus

Trois invités viendront animer le magazine cette semaine. Tout d'abord Bénédicte Bault jeune professeure de philosophie qui anime des cafés-philo pour jeune public chaque semaine mais aussi parfois pour adultes comme c'était le cas mardi dernier au théâtre d'Angoulême sur le thème de la Tolérance.

Puis Isabelle Fougères présentera la série de courts métrages réalisée avec Miquel Dewever-Plana et intitulée "Des Juliettes et des Roméos" qui sera projetée vendredi à l'espace Soëlys de Soyaux à 18h.

Enfin l'auteur et comédien Titus, présent tout au long de la journée de samedi aux Carmes de La Rochefoucauld pour des animations autour de la littérature, nous parlera d'une conférence "décalée" intitulée Les dangers de la lecture proposée ce samedi aux Carmes à 19h30