Bernard Gheur et Julien Bisson

Bernard Gheur, romancier liégeois nous présente son dernier ouvrage, un récit hommage à François Truffaut, "Les orphelins de François", aux Editions Weyrich. En seconde partie d'émission, Julien Moes et Régine Kerzmann rencontreront Julien Bisson, ancien redacteur en chef du magazine Lire et actuel Chef de réaction du Magzaine le 1. Un moment littéraire de plus à ne pas rater.