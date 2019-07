Bibliothèques gratuites pour tous à Grenoble

LE RéSEAU GRENOBLOIS

Le réseau des bibliothèques de Grenoble est un des plus grands en France. C'est un maillage historique qui s'est construit en même temps que la ville elle-même. Il est composé de 12 bibliothèques, une bibliothèque numérique qui est accessible 24h/24 et d'une artothèque. C'est un réseau très diversifié et qui travaille sur tous les sujets dans le but de favoriser le développement de la lecture et l'accés aux livres pour tous.

"Les bibliothèques grenobloises ont su s'adapter et évoluer avec le temps pour toujours aller vers les usagers"

souligne Isabelle Westeel, directrice de la bibliothèque municipale de Grenoble.

Une enquête du public de ces bibliothèques a révélé que celles-ci sont très fréquentées par des usagers fidèles. Cependant, le sondage a aussi montré une légère baisse de fréquentation. Certains publics comme les adolescents et les jeunes adultes sont encore difficiles à toucher.



Le réseau des bibliothèques de Grenoble est un des plus grands en France (source : Pixabay - jarmoluk)



LA GRATUITé DES BIBLIOTHèQUES

L'accès aux bibliothèques est déjà libre et gratuit. Il permet de pouvoir consulter des documents, de la presse et des livres sur place. Mais les abonnements à ces structures donnent accès à de multiples autres services. Ces derniers sont déjà gratuits pour les moins de 26 ans et les minimas sociaux. Mais cette démarche de gratuité de toutes les bibliothèques du réseau grenoblois a pour objectif un meilleur accueil du public et l'élargissement de la fréquentation des lieux. Le but est de faire venir des personnes qui ne fréquentent pas les bibliothèques en temps normal. Les bibliothèques travaillent d'ailleurs en ce moment sur l'adaptation des horaires pour mieux correspondre au rythme de vie des habitants. Cette démarche est déjà effective avec la proposition de réaliser des horaires d'été dans quatre bibliothèques .



L'accès aux bibliothèque est déjà libre et gratuit (source : Pixabay - StockSnap)



à QUOI A-T-ON ACCèS ?

La gratuité va permettre à tous de s'abonner et d'avoir accès à encore plus de services. L'inscription devient gratuite pour tout le monde, grenoblois et non grenoblois. 500 000 livres sont mis à disposition dans toutes les bibliothèques du réseau. La carte d'abonné est unique et marche pour toutes les bibliothèques du réseau. Elle permet à son utilisateur d'empreinter des oeuvres d'art et d'accéder à la bibliothèque numérique (disponible 24h/24) pour consulter de la musique, de la presse, des tutoriels d'auto formation, des livres numériques... Mais aussi d'empreinter 20 documents pour un mois avec la possibilité de renouveler son prêt en ligne. Et pour finir, depuis maintenant deux ans, les documents que l'utilisateur empreinte ne sont pas obligés d'être retournés à la bibliothèque initiale mais peuvent être rapportés dans n'importe laquelle des bibliothèques du réseau. Une navette passe chaque jour pour redistribuer les livres à chaque bibliothèque.