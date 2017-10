Bonjour poèmes - 21 octobre 2017 à 09:45 Tristan Tzara

Tous les samedis à 09h45 en alternances avec Portraits

Les samedis matins sur RCF Charente, quelques minutes pour écouter, savourer l'histoire d'un poète et la lecture de ses textes, c'est l'émission de Francine et c'est aussi celle des passionnés du verbe ou des poètes amateurs, des rêveurs et des musiciens, de tous enfin qui espèrent un monde libre et juste. La poésie nous offre le meilleur de l'homme, donnons-lui cette place en nos vies. A tout bientôt!