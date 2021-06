Bouillon de culture au Wake Up Café : pour une réinsertion durable des anciens détenus

Reprendre contact avec le monde aprés la prison

Aprés avoir été coupés du monde, quelques mois ou plusieurs années, le retour "à la vie normale" n'est pas toujours évident à appréhender pour les anciens détenus. La soif de liberté et de découvertes est là. Pourtant trouver sa place dans ce monde à cent à l'heure duquel on a été déconnecté n'est pas chose aisée.

Pour aider les anciens détenus à reprendre pieds différentes associations oeuvrent au quotidien , comme le Wake Up café, une péniche en plein Paris qui promeut "une réinsertion durable, sans récidive".

L'association accompagnent ceux qui le souhaitent dans leur recherche d'emploi et dans leur démarche administrative. Un lieu de vie et de partage bercé par la Seine, qui organise également des rencontres inédites autour de la littérature.

Au micro de Véronique Macary, vous découvrirez dans cette émission l'association Wake up Café et l'auteur Grégory Mardon qui présente sa BD "Les bijoux de la Kardashian" paru aux éditions Glénat.

"Les bijoux de la Kardashian" de Grégory Mardon en direct du Wake Up Café

Clotilde Gilbert est la fondatrice du Wake Up Café. Le projet a été concrétisé en 2014, alors qu'elle est aumônier de prison. À cette époque, elle est toujours accueillie en prison avec le sourire et un café. Avec Wake Up Café, elle a souhaité faire la même chose : réunir des personnes, anciennement détenues ou non, autour d'un café et avec le sourire. Vous ajoutez à cela un auteur et une chouette BD est le tour est joué : joie assurée !

Dans cet épisode, vous découvrirez la BD de Grégory Mardon, présent sur la péniche du Wake Up Café pour l'occasion. Il a écrit "Les bijoux de la Kardashian". Une histoire rocambolesque qui a fait grand bruit à l'époque car la victime n'est autre que Kim Kardashian, riche héritière américaine et femme du rappeur Kanye West.

Elle met sa vie en scène et diffuse elle-même les informations utiles aux braqueurs qui dérobent 9 millions d’euros de bijoux. Un dernier coup plutôt réussi pour financer leur retraite.

Grégory Mardon raconte les coulisses du braquage, les procès verbaux et la visite du 36 quai des orfèvres. Sa bande-dessinée est au coeur d’un phénomène intergénérationnel entre les braqueurs sexagénaires et une femme contemporaine qui fait de sa vie une perpétuelle mise en scène.

La rencontre entre l’ auteur de la BD, qui parle sans langue de bois de son métier, et des personnes tout juste sorties de prison vire au dialogue et à la franche rigolade. Une rencontre chaleureuse entre la culture, Kim Kardashian et une liberté fraîchement retrouvée qui donne envie de reprendre un autre café sur la Seine.